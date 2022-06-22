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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Абхазии планируют отменить курортный сбор с 1 января 2023 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Курортный сбор будет отменен в Абхазии с 1 января 2023 года, соответствующий законопроект приняли в среду депутаты парламента республики в первом чтении.

Представитель президента Абхазии в парламенте Нателла Ломия во время обсуждения документа отметила, что "в настоящий момент с туристов, находящихся в Абхазии более трех дней, взимается курортный сбор в размере 30 рублей. Администрирование этого сбора обходится дороже, чем сам сбор".

По ее данным, в 2021 году от курортного сбора поступило всего 5,6 млн рублей, а в 2022 на конец мая - 736 тыс. рублей.

Депутаты проголосовали за принятие данного законопроекта в первом чтении и намерены принять его в окончательном на следующем заседании после доработки.

Абхазия
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