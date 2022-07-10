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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Президент Абхазии посетит с рабочим визитом Татарстан и Башкирию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания отбыла в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где посетит Татарстан и Башкирию, сообщает пресс-службы главы республики.

Визит в Татарстан будет проходить с 10 по 12 июля, в Башкирию - с 12 по 15 июля.

В Казани запланирована встреча Бжания и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Делегация Абхазии посетит агентство инвестиционного развития Татарстана, технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", ООО "Эйдос-Медицина", технополис "Химград", Казанский вертолетный завод.

В рамках рабочего визита в Башкирию 13 июля планируется встреча Бжания с главой региона Радием Хабировым.

Кроме того, абхазская делегация посетит Центр управления республики, индустриальный парк "Уфимский", Уфимское моторостроительное производственное объединение.

В составе абхазской делегации: спикер Народного собрания (парламента) Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.

Абхазия Татарстан Башкирия
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