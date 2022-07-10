Президент Абхазии посетит с рабочим визитом Татарстан и Башкирию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания отбыла в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где посетит Татарстан и Башкирию, сообщает пресс-службы главы республики.

Визит в Татарстан будет проходить с 10 по 12 июля, в Башкирию - с 12 по 15 июля.

В Казани запланирована встреча Бжания и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Делегация Абхазии посетит агентство инвестиционного развития Татарстана, технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", ООО "Эйдос-Медицина", технополис "Химград", Казанский вертолетный завод.

В рамках рабочего визита в Башкирию 13 июля планируется встреча Бжания с главой региона Радием Хабировым.

Кроме того, абхазская делегация посетит Центр управления республики, индустриальный парк "Уфимский", Уфимское моторостроительное производственное объединение.

В составе абхазской делегации: спикер Народного собрания (парламента) Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.