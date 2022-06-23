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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

В Южной Корее подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Южной Корее подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщает агентство "Ренхап".

"Анализ на оспу обезьян у гражданина Южной Кореи, вернувшегося ранее на текущей неделе из Германии, дал положительный результат, это первый подтверждений случай заражения в стране", - говорится в сообщении со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Отмечается, что два человека находились в медицинском центре на карантине в связи с возможным заражением, однако у второго - иностранного гражданина, прибывшего в Южную Корею в понедельник, - анализ оказался отрицательный.

KDCA заявило, что усилит карантинные и профилактические меры в стране.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал к более решительным мерам против проникновения в страну оспы обезьян после того, как власти республики сообщили о первых двух случаях подозрения на это заболевание.

Юн Сок Ель призвал органы здравоохранения "быть полностью готовыми к быстрому развертыванию доступных вакцин и методов лечения".

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Южная Корея
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