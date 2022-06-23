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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

США подготовят программу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Администрация США готовит программу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в преддверии визита на Ближний Восток американского президента Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на ряд источников.

Axios отмечает, что поездка может продемонстрировать намерение нынешней американской администрации продолжать курс предыдущей на улучшение отношений между Израилем и арабскими странами.

Источники отметили, что какого-либо соглашения до визита Байдена в регион не будет, однако президент будет обсуждать его перспективы с израильскими и саудовскими лидерами.

В то же время еще один источник отметил, что реализация любой такой программы будет долгосрочным процессом.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель Израиля заявил, что не ожидает серьезного прорыва в процессе нормализации отношений с Саудовской Аравией в ходе турне Байдена. Однако, по его словам, возможно достигнуть соглашения, разрешающего израильским самолетам пересекать воздушное пространство Саудовской Аравии для полетов в Индию и Китай.

Кроме того, ряд источников заявил Axios, что Белый дом также планирует обсуждение Байденом в ходе поездки на Ближний Восток интеграции систем ПРО и морской обороны между Израилем и рядом арабских стран, включая Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Байден отправится в Израиль, на Западный берег Иордана и в Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

В мае Axios также сообщал со ссылкой на источники, что проходило обсуждение возможного соглашения между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом. США действуют как посредник в консультациях этих трех стран, и успех их переговоров может стать началом нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля.

Соглашение предусматривает передачу Египтом Саудовской Аравии - при согласии Израиля - островов Тиран и Санафир в Красном море, а также ряд шагов Саудовской Аравии в отношении Израиля с целью нормализации отношений.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения между арабскими странами с Израилем, заключенные со времен израильских мирных договоров с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

США Израиль Саудовская Аравия
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