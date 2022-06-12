Поездка Байдена в Саудовскую Аравию может быть анонсирована уже в понедельник

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Белый дом может уже 14 июня объявить о планах президента США Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию, сообщает The Wall Street Journal.

"Белый дом планирует объявить уже в понедельник о поездке президента Байдена в Саудовскую Аравию", - пишет издание со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По словам официальных лиц, Байден отправится в Саудовскую Аравию в следующем месяце в рамках более широкой поездки в регион, которая включает остановку в Израиле.

Как сообщил один из собеседников издания, в настоящее время в повестке дня значится встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее сообщалось, что американский лидер может посетить Саудовскую Аравию в июне.

Отмечалось, что Байден, который будучи кандидатом в президенты обещал наказать королевство за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, стремится восстановить отношения с богатой нефтью Саудовской Аравией, чтобы снизить цены на нефть и при этом "изолировать Россию на мировой арене".

Журналист Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В рассекреченном докладе разведки США, опубликованном в феврале 2021 года, говорилось, что операцию, в рамках которой был убит журналист, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству непричастен.