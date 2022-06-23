Парламент Молдавии продлил на 1,5 месяца режим ЧП из-за ситуации на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии на заседании в четверг продлил на 45 дней режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за это решение проголосовало 59 (из 101) депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, аргументировала необходимость продления чрезвычайного положения "продолжающейся войной в Украине, которая несет в себе риски для безопасности Молдавии – в том числе продовольственной и энергетической".

"Пока война в Украине будет создавать риски для Молдавии, связанные с безопасностью, миграционными потоками, ситуацией с ценами на энергоносители на международных рынках, столько же времени нам нужно иметь возможность реагировать и принимать быстрые решения. Нам необходим режим чрезвычайного положения, чтобы управлять сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины", - подчеркнула премьер.

В той же манере она ответила на вопрос о закупках электроэнергии, которые власти осуществляют на основании краткосрочных контрактов сроком на месяц.

"Пока мы заключаем контракт на месяц, мы не можем говорить об обеспечении энергетической безопасности. Мы можем закупать электроэнергию либо с левобережья, Молдавской ГРЭС, либо из Украины. В Украине – большая неопределенность, потому компании соглашаются заключать лишь краткосрочные контракты. А переговоры с МГРЭС также возобновляются каждый месяц. И нет возможности подписать долгосрочный контракт", - сказала премьер.

Она также указала риски, связанные со срывом логистических цепочек, а также с обеспечением энергетической безопасности.

"В сложившейся ситуации правительству по-прежнему нужны рычаги и инструменты для быстрого и эффективного принятия решений. Это касается процедур выделения финансовых средств, упрощения процедур таможенного контроля, создания совместных пограничных групп, синхронизации деятельности таможенных постов в зависимости от потока товаров и пассажиров, оптимизации движения товаров и т.д.", - заявила Гаврилица.

Режим ЧП в Молдавии продлен еще на 45 дней, начиная с 24 июня.

Чрезвычайное положение в республике было введено 24 февраля в связи с началом российской спецоперации на Украине сроком на 60 дней. В апреле режим ЧП был продлен парламентом еще на 60 дней.