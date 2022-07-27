Правительство Молдавии предложило продлить на 2 месяца режим ЧП в стране

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии решило попросить парламент продлить режим чрезвычайного положения в стране на 60 дней, начиная с 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Режим ЧП в стране действует с 24 февраля, его уже не раз продлевали. Чиновники считают, что его нужно будет продлить еще из-за сохраняющихся рисков для энергетической безопасности, для безопасности границ и для продолжения управления потоками беженцев с Украины.

"Высокие риски сохраняются и по части потоков беженцев, и потоков товаров. И по части энергетики - мы все видели не очень хорошие новости о поставках газа в Европу (сокращение поставок по "Северному потоку"). Продолжается тяжелый период. Но мы делаем все, чтобы обеспечить разрешение всех этих кризисов", - сказала премьер-министр Наталья Гаврилица.