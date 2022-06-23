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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ЕБРР предоставит Молдавии заем на 300 млн евро для закупки газа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Молдавии заем на сумму 300 млн евро для закупки газа, говорится в сообщении на сайте ЕБРР.

"ЕБРР предоставляет Молдавии заем в 300 млн евро, чтобы страна увеличила свою энергетическую безопасность за счет закупки стратегических резервов газа для дополнения поставляемым сейчас из России через Украину", - говорится в сообщении ЕБРР.

Деньги предоставят молдавской госкомпании "Энергоком" на закупку газа через хабы ЕС.

Из указанной суммы 100 млн евро пойдут на закупку газа для его хранения в Румынии или Украине с целью защиты от сезонного роста цен, а еще 200 млн евро будут предоставлены Молдавии как чрезвычайный транш в случае нарушения поставок.

По подсчетам ЕБРР, денег должно хватить на 20% от необходимого Молдавии годового запаса газа. По данным госпредприятия "Молдовагаз", Молдавия ежегодно потребляет 1,3 млрд кубометров газа (без учета непризнанного Приднестровья).

ЕБРР
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