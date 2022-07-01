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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Власти Молдавии пообещали не повышать энерготарифы до осени

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Молдавии тарифы на электроэнергию для потребителей не будут повышаться до конца лета, пообещал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. Он написал об этом в соцсетях.

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По словам чиновника, "на 70% потребления в стране" заключен договор с Молдавской ГРЭС на два месяца по цене $59,9 за 1 МВт-ч, на 30% - с украинским государственным "Энергоатомом" на июль по цене $77 за 1 МВт.ч, а "средневзвешенная цена за июль составляет $65,03/МВт.ч".

С начала года тариф на электроэнергию в стране повышали уже дважды. В последний раз - 8 июня, когда он вырос с 2,17 лея до 2,64 лея за 1 кВт.ч для потребителей центра и юга республики и с 2,51 лея до 2,86 лея - для жителей северных районов

Спыну также сообщил, что Евросоюз предоставит Молдавии техническую и финансовую поддержку для смягчения воздействия высоких цен на энергоносители на уязвимые слои населения и "для сокращения энергетической бедности".

"Это одна из договоренностей, которых удалось добиться Молдавии в ходе второго Энергетического диалога высокого уровня с ЕС, проходящего в Брюсселе", - отметил он.

По словам вице-премьера, среди других итогов первого дня встречи - создание запасов газа за счет кредита ЕБРР в размере $300 млн евро, включение Молдавии в Энергетическую платформу ЕС для обеспечения поставок природного и сжиженного газа, а также "дополнительное взаимоподключение электроэнергетической системы с Румынией и Украиной и завершение сертификации и отделения компании Moldelectrica".

В начале 2022 года Молдавия и Украина завершили процесс синхронизации с энергосистемой ЕС через электросети Румынии по программе присоединения к сетям континентальной Европы ENTSO-E.

Молдавская ГРЭС обеспечивает 70% потребности Молдавии, остальные 30% Кишинев докупает на Украине. Молдавская ГРЭС (находится в Приднестровье, принадлежит "Интер РАО") должна была снабжать республику электричеством до конца года, однако на фоне событий в Украине и неопределенности с поставками российского газа, на котором работает электростанция, стороны теперь ежемесячно продлевают контракт.

Официальный курс на 1 июля - 19 леев/$1.

Молдавия Андрей Спыну Молдавская ГРЭС Энергоатом Украина Moldelectrica Румыния
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