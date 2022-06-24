США дополнительно направят на Украину системы HIMARS и другое оружие

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пентагон сообщил детали о поставках очередной помощи Украине.

В коммюнике, выпущенном оборонным ведомством США, говорится, что на Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Ранее в четверг представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Белом доме сообщил, что американская администрация объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн.

"США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в размере $450 млн. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд", - сказал Кирби.

Он добавил, что с момента прихода к власти нынешней американской администрации на помощь Украине было выделено $6,8 млрд.