Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

США выделяют Украине еще $450 млн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская администрация в четверг объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн, сообщил на брифинге в Белом доме представитель Пентагона Джон Кирби.

"США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в размере $450 млн. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд", - сказал Кирби.

Он добавил, что с момента прихода к власти нынешней американской администрации на помощь Украине было выделено $6,8 млрд.

Джон Кирби РСЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Что произошло за день: четверг, 23 июня

Глава дипломатии ЕС предрек сложную зиму странам союза из-за ситуации с газом

Глава дипломатии ЕС предрек сложную зиму странам союза из-за ситуации с газом

Премьер Грузии обвинил ЕС в несправедливом отношении к его стране

Прокуратура Молдавии арестовала имущество экс-президента Додона

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину

Американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину

Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Пожарные Турции третий день борются с лесным пожаром близ Мармариса

Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления российско-белорусской системы ПВО

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });