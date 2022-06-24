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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Главы военных ведомств СНГ и Центральной Азии обсудят региональную безопасность

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Заседание Совета министров обороны стран СНГ, а также встреча глав оборонных ведомств Центральной Азии и России пройдет в пятницу.

"В ходе этих мероприятий будет представлена информация о ходе российской спецоперации на Украине, а также об обстановке в Центральной Азии", - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.

При этом он отметил, что ситуация в Афганистане остаётся напряжённой.

"Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряжённой, серьёзной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили. Это и проявление международного терроризма... это и то оружие, которое было оставлено американцами в огромном количестве, и его распространение в не самые хорошие руки", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Руслан Жаксылыков
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