Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Очередное заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ пройдет в Душанбе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередное, 17-е заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ пройдет в Душанбе. Решение об этом было принято на завершившемся в Санкт-Петербурге 16-ом заседании.

"Министр юстиции Таджикистан Музаффар Ашуриен избран председателем Совета министров юстиции Содружества Независимых Государств на 2023 год", - сообщает министерство юстиции Таджикистана.

Отмечается, что заседание проходило с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге в рамках 10-го Международного юридического форума под председательством министра юстиции России Константина Чуйченко. В нем приняли участие министр юстиции Армении Карен Андреасян, заместитель министра юстиции Белоруссии Николай Старовойтов, министр юстиции Киргизии Аяз Баетов и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

"Члены совета обсудили роль министерств юстиции в проведении правовой политики и правовых реформ, актуальные вопросы в сфере адвокатуры и повышения качества производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях", - говорится в сообщении.

СНГ Душанбе Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 2 июля

Не менее трех человек погибли в результате землетрясения на юге Ирана

Индия ввела запрет на использование части пластиковых изделий, включая стаканы и трубочки

Индия ввела запрет на использование части пластиковых изделий, включая стаканы и трубочки

Военные РФ сообщили о блокировке Киевом 70 иностранных судов в шести портах

Что произошло за день: пятница, 1 июля

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

Армения и Турция договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

Вступили в силу британские санкции против "Совкомфлота"

Bloomberg узнал, что новые санкции ЕС коснутся правил транзита в Калининград

Ископаемое топливо снова стало главным источником электроэнергии в ЕС в 2021 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });