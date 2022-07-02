Очередное заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ пройдет в Душанбе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередное, 17-е заседание Совета министров юстиции государств-членов СНГ пройдет в Душанбе. Решение об этом было принято на завершившемся в Санкт-Петербурге 16-ом заседании.

"Министр юстиции Таджикистан Музаффар Ашуриен избран председателем Совета министров юстиции Содружества Независимых Государств на 2023 год", - сообщает министерство юстиции Таджикистана.

Отмечается, что заседание проходило с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге в рамках 10-го Международного юридического форума под председательством министра юстиции России Константина Чуйченко. В нем приняли участие министр юстиции Армении Карен Андреасян, заместитель министра юстиции Белоруссии Николай Старовойтов, министр юстиции Киргизии Аяз Баетов и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

"Члены совета обсудили роль министерств юстиции в проведении правовой политики и правовых реформ, актуальные вопросы в сфере адвокатуры и повышения качества производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях", - говорится в сообщении.