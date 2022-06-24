ЕС будет добиваться урегулирования противоречий между Болгарией и Северной Македонией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ЕС сделает всё необходимое, чтобы помочь проведению голосования в болгарском парламенте по снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ответственность нашей Европы входит сегодня обеспечить, чтобы Северная Македония, которая уже так много совершила, (...) смогла бы сделать последний шаг (к переговорам), чтобы в ближайшие дни и недели мы сумели добиться этого продвижения (...), позволив ей пройти решающий этап", - сказал Макрон в четверг вечером на пресс-конференции в Брюсселе после встречи Европейского совета с руководителями стран Западных Балкан "на полях" саммита ЕС.

София и Скопье пытаются разрешить спор по культурно-историческим аспектам двусторонних отношений, который из-за вето Болгарии заблокировал процесс вступления страны-кандидата Северной Македонии в ЕС. Болгарская сторона не желает признавать македонский язык, существуют противоречия, связанные с болгарским меньшинством в Северной Македонии.

Председательствующая до конца июня в Совете ЕС Франция предложила свои посреднические услуги Болгарии и Македонии по урегулированию отношений сторон. Президент Макрон лично обсуждал спор Софии и Скопье с президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

По словам Макрона, вопрос соседства ЕС, идет ли речь об Украине, Молдавии, Грузии или Западных Балканах, в настоящий момент важен, как никогда, потому что эта соседская среда дестабилизирована.