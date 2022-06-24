Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон расценил решение Европейского совета официально признать европейскую перспективу для Грузии как исторический день для этой страны.

"(Европейская) комиссия прекрасно составила условия для достижения статуса кандидата (на вступление в ЕС - ИФ). Мы все видели волю вашего президента (Грузии), тот очень ясный сигнал, который она подала, и волю народа, который вышел на улицы и взывал к Европе", - сказал Макрон в четверг вечером на пресс-конференции в Брюсселе после решения Евросовета по европейской перспективе для Грузии.

По его мнению, на основе этой воли и стремления, проявляемого в отношении Евросоюза, в стране "выстроится политическое единство и свершатся необходимые реформы".

Евросовет по итогу рассмотрения заявок на членство в ЕС Украины, Молдавии и Грузии принял в четверг заключения, в которых говорится: "Европейский совет решил предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии и готов предоставить этот статус и Грузии, когда, по мнению Европейской комиссии, будут выполнены условия, указанные в поданной Грузией заявке на вступление".