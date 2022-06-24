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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Джонсон не исключает депортацию в Руанду украинских беженцев-нелегалов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Украинцы, прибывающие в Великобританию нелегально, могут быть отправлены в Руанду, заявил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Единственными обстоятельствами, при которых люди будут отправлены в Руанду, это, если они прибудут в Великобританию нелегально, и тем самым подорвут безопасные и законные маршруты, которые у нас есть", - цитирует The Guardian заявление Джонсона, сделанное в ходе визита в руандийскую столицу Кигали.

"Мы даем 130 тыс. виз украинцам, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда", - отметил он.

Таким образом, по его словам, теоретически высылка в Руанду может произойти, но это "очень маловероятно".

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новую государственную политику по миграции: теперь прибывающих нелегально в Великобританию людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.

По словам Джонсона, инициатива призвана разрушить бизнес-модель преступных банд, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию на непредназначенных для таких целей видах транспорта. Новая система позволит людям безопасным путем добраться до Руанды и запросить там статус беженца, а в случае его удовлетворения властями - остаться там и строить новую жизнь.

Борис Джонсон Руанда
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