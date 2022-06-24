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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны G7 и НАТО не должны подталкивать Украину к заключению мира с Россией за счет отказа от части своей территории, сообщила газета The Guardian.

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"Мое послание коллегам в G7 и, в частности, в НАТО будет звучать так: "Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев идти на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", - цитирует издание заявление премьера ходе визита в Руанду.

Он подчеркнул: "Я думаю, что это было бы катастрофой. Это стало бы спусковым крючком для дальнейшей эскалации".

Джонсон также сказал, что, возможно, некоторые крупные западные державы "устали от Украины".

Газета отмечает, что заявление прозвучало за несколько дней до того, как Джонсон примет участие в саммитах G7 в Германии и НАТО в Испании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что Россия будет исходить из положения дел "на земле" в том случае, если украинская сторона обратится с предложением о возобновлении переговорного процесса.

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс - о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле", - сказал министр.

Борис Джонсон НАТО Украина
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