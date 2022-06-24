В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ученые НИИ природного газа ГК "Туркменгаз" разработали способ взять под контроль выбросы газа в кратере Дарваза (в народе называемый "Вратами ада"), который продолжает гореть уже несколько десятилетий, сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Как сообщил директор НИИ Байраммырат Пирниязов на международной научной конференции "Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов", прошедшей в Ашхабаде, предлагается пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении Чалджульба, на территории которого находится горящий кратер. За счет форсированного отбора газа из наибольшего по запасам пласта планируется сократить его нерегулируемое поступление в кратер. После снижения интенсивности притока газа можно будет изолировать поверхность кратера.

За счет такого решения неконтролируемые выбросы газа в атмосферу будут полностью ликвидированы, считают ученые института.

Пирниязов также напомнил об истории возникновения кратера Дарваза, расположенного в пустыне Каракум в 270 километрах от Ашхабада.

В 1963 году на структуре Чалджульба центрально-каракумской группы месторождений началось бурение разведочной скважины. Однако на небольшой глубине была обнаружена полость, заполненная газом, в которую обвалились верхние слои почвы. В результате образовался провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м.

Тогда кратер подожгли с целью не допустить отравления газом людей и животных. Как предполагалось, или газ выгорит за нескольких дней, или продуктивный пласт обводнится, как на других структурах, на расстоянии 5-7 км, где имеется еще два кратера - заполненный водой Ших и глиной - Дервезе. Однако этого не произошло.

Позже специалисты пытались найти обвалившуюся разведочную скважину, с этой целью спускались на дно кратера. Предполагалось, что если закрепленная цементом часть ствола скважины сохранилась, то можно будет смонтировать арматуру с гибкими трубами. Тогда процесс выхода газа стал бы управляемым. Однако обнаружить остатки ствола разведочной скважины не удалось, поскольку газ выходит из разных мест в радиусе 20 м.

Кроме того, по результатам эксплуатации расположенных в этой зоне добывающих скважин подтвердились перетоки газа между пластами. В северной части Центральных Каракумов открыта группа из 16 газовых месторождений, в настоящее время в разработке находятся 8 из них, добыча осуществляется с 39 скважин.

Как выяснили ученые, особенностью этой группы месторождений является наличие большого количества тонких маломощных пластов, переслоенных водоносными и плотными пластами. Эти пласты и залежи взаимодействуют между собой. Именно поэтому мелкая по запасам залежь, вскрытая разведочной скважиной, долгое время является источником горения кратера.

Как сообщалось ранее, в январе 2022 года правительство Туркмении поручило предприятиям ТЭК страны потушить газовый кратер в Дарвазе, который горит уже более 50 лет. С этой целью было предложено собрать учёных и привлечь иностранных консультантов для поиска решений этой экологической проблемы.