Гурбангулы Бердымухамедов потребовал потушить газовый кратер "Врата ада"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал найти решение по тушению горящего газового кратера в Дарвазе, который называют "Вратами ада".

На заседании правительства, проведенном в минувшую пятницу по видеосвязи, Бердымухамедов поставил этот вопрос перед вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, курирующим нефтегазовый комплекс, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Обращаясь к вице-премьеру Абдрахманову, глава государства констатировал, что вот уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и данное обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей, пишет издание. "Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа", - подчеркнул президент.

В этой связи Бердымухамедов поручил вице-премьеру собрать учёных, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов и найти решение, чтобы затушить возгорание.

Вопрос о тушении горящего кратера Бердымухамедов впервые поставил перед руководством и специалистами нефтегазовой отрасли Туркменистана в 2010 году. Посетив тогда Дарвазу, Бердымухамедов заявил, что кратер должен быть засыпан, или должны быть приняты другие меры для ограничения его влияния на добычу газа в других месторождениях района. Однако с тех пор ситуация не изменилась.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе "Врата ада", расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада. Он является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание учёных и туристов.

В 1971 году возле поселения Дарваза советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), в которую затем обвалились верхние слои грунта и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, люди при этом инциденте не пострадали.

Геологи решили поджечь дыру, чтобы избежать отравления газом людей и скота, рассчитывая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающийся из-под земли газ продолжает гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры - 60 метров, глубина - около 20 метров.

В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады спустился на дно этого кратера, где обнаружил редчайшие бактерии, которые живут при высоких температурах.