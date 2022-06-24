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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Лавров счел, что развитие отношение ЕС с Украиной и Молдавией не создает угроз для РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Развитие отношений Молдавии и Украины с Евросоюзом не создает для России рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Баку.

Вместе с тем, по словам министра, "мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что Евросоюз за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, если не сказать, мимикрировал в направлении обретения, как вы знаете, агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки".

"Мы обращаем внимание, когда сами руководители Европейского союза... читают нотации публично странам, либо уже имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус. Они в рамках этих вот публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении РФ", - отметил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Украина Молдавия ЕС
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