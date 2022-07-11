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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Еврокомиссия создала центр поддержки внутренней безопасности Молдавии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон и глава МВД Молдавии Анна Ревенко в понедельник "на полях" неформальной министерской встречи ЕС в Праге запустили центр поддержки Евросоюзом внутренней безопасности и управления границами Молдавии.

"С запуском центра поддержки ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами в Молдавии мы выводим сотрудничество с нашими молдавскими партнерами по устранению соответствующих угроз безопасности на новый уровень. Центр укрепит наши совместные оперативные действия с Молдавией для решения проблем, связанных с организованной преступностью, включая незаконный оборот огнестрельного оружия или торговлю людьми", - заявила Йохансон.

По ее словам, это также поможет Кишиневу участвовать в "инструментах ЕС по внутренней безопасности". Решение создать этот центр Йохансон связала с проведением российской спецоперации на Украине, которая "оказывает значительное влияние на нашу внутреннюю безопасность".

В коммюнике ЕК поясняется, что "в качестве операционной платформы центр поддержки ЕС будет осуществлять сотрудничество в области внутренней безопасности и управления границами между ЕС, его агентствами, государствами-членами и молдавскими властями".

Центр будет базироваться в Кишиневе и будет работать при координации со стороны представительства ЕС в Молдавии.

По замыслу Брюсселя, благодаря своему географическому положению Молдавия должна сыграть ключевую роль в устранении последствий ситуации на Украине в том, что касается преступности и безопасности. Предполагается, что центр будет работать по нескольким приоритетным направлениям: незаконный оборот огнестрельного оружия, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, предупреждение и противодействие терроризму и насильственному экстремизму, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков.

В понедельник состоялось первое заседание центра, приуроченное к запуску инициативы. Оно было посвящено устранению угроз, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

"Запуск центра поддержки ЕС является еще одним отражением европейской перспективы Молдавии в соответствии с решением Европейского совета о предоставлении стране статуса страны-кандидата", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Молдавия Еврокомиссия Евросоюз МВД Анна Ревенко Ильва Йохансон
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