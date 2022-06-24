В G7 заверили, что санкции не мешают РФ поставлять продовольствие на мировые рынки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В антироссийских санкциях со стороны G7 содержатся исключения, позволяющие сельскохозяйственной продукции из РФ поступать на мировые рынки, говорится в заявлении глав МИД стран G7, распространенном в пятницу в Берлине.

"Все санкции стран G7 содержат исключения, позволяющие российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки", - говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США.

В нем отмечается, что министры иностранных дел призывают Москву "прекратить ее атаки и угрожающие действия, разблокировать украинские порты в Черном море для экспорта продовольствия".

Как подчеркивается в заявлении, министры "выразили поддержку усилиям ООН, нацеленным на то, чтобы срочно открыть маршруты в Черном море для вывоза зерна, а также плану действий Еврокомиссии для перевозки зерна по автотрассам, железным дорогам на мировые рынки".