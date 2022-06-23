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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Абрамченко заявила, что США убеждают другие страны не покупать продовольствие из РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США на фоне формального отсутствия санкций против российского продовольствия убеждают внешнеторговых партнеров РФ не покупать продукцию на российском рынке, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире "Соловье Live" в четверг.

"У нас есть обратная связь от стран дружественных, в которые мы традиционно поставляем наше продовольствие, африканских, например, что в отношении этих стран были выпущены письма соответствующие из Вашингтона, чтобы российское продовольствие перестали там покупать, - сказала она. - Ну, как к этому относиться? Это провокация, это, действительно, запугивание. Это разрыв цепочек".

По ее словам, транспортные компании, а также страховые компании "на сегодняшний день фактически парализованы".

При этом вице-премьер напомнила, что впрямую санкции против российского продовольствия не введены.

Но в целом "фактор санкций" многократно усилил влияние негатива, который проявился в условиях пандемии, отметила она. "Наши эксперты подсчитали, что за пять месяцев этого года морской фрахт вырос в два раза в стоимостном выражении. Контейнерные перевозки подорожали в два раза. Конечно, с точки зрения поставок продовольствия в беднейшие страны это продовольствие не станет дешевле для таких стран", - сказала Абрамченко.

Она считает, что в эту ситуацию должно мешаться мировое сообществу, в частности, ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), "которая в 1945 году была создана для борьбы с мировым голодом". "Вот эта организация должна более активно решать проблемы незаконных санкций с точки зрения влияния на возможный голод и увеличения количества населения, которое страдает от голода на планете Земля", - сказала вице-премьер.

Комментируя звучащие в адрес РФ обвинения по поводу возможного продовольственного кризиса, Абрамченко подчеркнула: "Россия не виновник возможного голода, а Россия спаситель, на самом деле, мира с точки зрения поставок качественного и доступного продовольствия".

Вице-премьер подтвердила, что сбор зерна в этом году в РФ будет близким к рекордному - 130 млн тонн. "И мировой рынок на этом ожидании среагировал хорошо, то есть цены так резко не идут вверх, они немного заморозились", - заявила Абрамченко.

Виктория Абрамченко США
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