Генпрокурор РФ обеспокоен попытками развернуть в Казахстане "русофобскую деятельность"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов призвал своего казахстанского коллегу совместно противодействовать проявлениям русофобии и экстремизма в этой стране.

"Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность. В этих условиях как никогда важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка", - сказал Краснов в ходе встречи в Минске с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым.

"Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму, - добавил Краснов.

Кроме того, Краснов высказался за продолжение диалога в сфере образования. "Будем развивать образовательные программы в соответствии с современными запросами прокуроров, в том числе в сфере борьбы с киберпреступностью, различными формами терроризма, экстремизма, отмывания преступных доходов, иными актуальными вызовами и угрозами", - отметил генпрокурор РФ.

По итогам встречи было подписано Соглашение между двумя Генеральными прокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур".

Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения проблем комплекса, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В середине июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дружба с РФ должна быть вечной, и он будет делать все возможное для ее сохранения. "Я считаю, что русские и казахи должны находиться вместе. (...) Мы находимся в Евразии и должны держаться вместе, в этом мое глубокое убеждение, от этого мы не проиграем, от этого мы выиграем все ", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24", отметив, что дружба между Казахстаном и РФ должна носить "вечный характер".

Он также заявил, что позиции русского языка в Казахстане не ухудшились. "Что касается количества школ обучения на русском языке, то они остались в прежнем объеме, но другое дело, и это реальность, возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке, это тоже надо учитывать", - сказал Токаев.