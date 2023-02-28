В Генпрокуратуре согласны усилить ответственность за русофобию за рубежом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре считают необходимым усилить ответственность за проявление русофобии в зарубежных странах, сообщил начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму надзорного ведомства Юрий Хохлов.

Он сказал это на расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте по международному сотрудничеству. На этом же мероприятии председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление. Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что стала получать много жалоб на проявления русофобии, и призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет активнее использовать существующие механизмы, закрепленные в законодательстве, а также назначать "общественное наказание" за проявления русофобии.

"Учитывая, что вот это явление (русофобия) приняло такое распространенное и весьма такое нелицеприятное во многих странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность, естественно", - сказал Хохлов.

Он также отметил, что требуется более тщательная проработка как целесообразности отдельного законодательного регулирования противодействия русофобии, так и содержания данного понятия, в том числе "для избежания его неоправданного толкования, как имеющего отношения к конкретной национальности, хотя жертвами неприязни становятся люди различной национальности, в связи с использованием ими русского языка либо принадлежности к русской культуре".

"Мы готовы принять участие в проработке механизмов, устраивающих возможные пробелы правового регулирования в данной сфере. То есть мы готовы поработать и усилить ответственность", - добавил Хохлов.