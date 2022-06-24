Китайские спутники научились следить за разведспутниками США, уклоняясь от их слежки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спутники КНР при контакте со спутником наблюдения США показали, что способны избегать слежения с его стороны и могут предпринимать ответные меры, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ранее в этом году американский разведывательный спутник попытался сблизиться с двумя китайскими – Shiyan-12-01 и Shiyan-12-02 – вскоре после того, как они вышли на геостационарную орбиту. Однако в ответ китайские аппараты разошлись в противоположные стороны, а Shiyan-12-02 потом занял позицию, чтобы самому наблюдать за спутником США.

Издание Spacenews отмечало, что это не первый случай близких взаимодействий между спутниками двух стран. Так, в прошлом ноябре разведывательный спутник США сблизился с наиболее современным спутником связи КНР Shijian 20, который, в свою очередь, быстро улетел прочь.

SCMP напоминает, что КНР и США критикуют активность друг друга в космическом пространстве. В прошлом году Китай заявил в ООН, что два спутника Starlink настолько сблизились с китайской космической станцией "Тяньгун", что ей пришлось предпринять маневр уклонения.

В свою очередь, глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон выражал обеспокоенность потенциалом спутников КНР после того, как в январе китайский аппарат Shijian 21 смог отбуксировать нефункционирующий спутник, относящийся к китайской спутниковой системе навигации "Бэйдоу", на 3 тыс. км на орбиту для захоронения искусственных космических объектов.