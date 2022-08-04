Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли TECIS для мониторинга окружающей среды, а также два других малых спутника для разных целей, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"4 августа в 11:08 (в 06:08 МСК) ракета-носитель "Чанчжэн-4B" стартовала с космодрома Тайюань и успешно вывела на намеченную орбиту спутник мониторинга углерода в экосистеме Земли. Миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, выведенный аппарат стал первым в мире спутником дистанционного зондирования, который использует как активное, так и пассивное дистанционное зондирование поглощения лесами углерода.

Помимо него, на орбиту отправились два малых спутника - HEAD-2G и "Миньхан Шаонянь".