Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга российской группировкой "Центр"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская группировка "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвала оборону украинской армии и блокировала город Лисичанск с юга, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", - сказал Конашенков.

"В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные – Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка", - сказал Конашенков.

Лапин – командующий войсками Центрального военного округа.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Многие страны ввели против РФ масштабные санкции. Некоторые страны поставляют Украине оружие и технику.

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