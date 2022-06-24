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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга российской группировкой "Центр"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская группировка "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвала оборону украинской армии и блокировала город Лисичанск с юга, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", - сказал Конашенков.

"В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные – Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка", - сказал Конашенков.

Лапин – командующий войсками Центрального военного округа.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Многие страны ввели против РФ масштабные санкции. Некоторые страны поставляют Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ Украина Лисичанск
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