В Луганске сообщили о начале боев в городской черте Лисичанска

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации вошли в город Лисичанск на Луганщине, бои ведутся в черте города, сообщил "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, сейчас бои ведутся уже в городской застройке", - сказал он в субботу.

Марочко отметил, что подразделения ЛНР и ВС РФ взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод, которые расположены на территории Лисичанска.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвала оборону украинской армии и блокировала город Лисичанск с юга.