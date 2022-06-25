ВОЗ насчитала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В 33 странах мира зарегистрировано 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, это данные по состоянию на 22 июня 2022 года. Со времени публикации предыдущего отчета 27 мая в ВОЗ поступили сообщения о 270 новых вероятных случаях заболевания, в том числе из четырех новых стран.

"Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения", - говорится в сообщении.

Впервые о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей младшего возраста сообщила Великобритания, зарегистрировавшая десять таких случаев. Впоследствии число выявленных случаев превысило 900, в том числе за счет ретроспективно выявленных случаев. Среди вероятных случаев гепатита 45 (5%) детям потребовались трансплантации, 18 (2%) пациентов умерли.