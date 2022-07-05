На Нижневартовском ГПЗ случилась вспышка гепатита А

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит эпидемиологическое расследование по факту вспышки гепатита А среди сотрудников Нижневартовского ГПЗ (входит в АО "СибурТюменьГаз") и его подрядных организаций, сообщила "Интерфаксу" замруководителя управления Инна Кудрявцева.

По ее словам, диагноз у заболевших подтвержден. Эпидемиологи сейчас наблюдают за тремя десятками человек, среди которых работники Нижневартовского ГПЗ и нескольких его подрядных организаций. Выясняются пути распространения инфекции, устанавливаются контактные лица, взяты смывы на различных поверхностях, проводятся лабораторные исследования.

В пресс-службе АО "СибурТюменьГаза" агентству уточнили, что на Нижневартовском ГПЗ официально подтверждены несколько случаев заболевания среди сотрудников завода и компаний-подрядчиков.

"Все заболевшие находятся в инфекционном отделении Нижневартовской городской больницы, течение заболевания проходит в легкой форме", - сказали в компании.

На предприятии обработаны помещения, а контактные лица заболевших обследованы в поликлиники.

"Совместно с Роспотребнадзором проводится расследование по выявлению источника заражения", - добавили в компании.

На предприятии агентству уточнили, что в поликлинике обследовано уже более 90% работников ГПЗ, новых случаев заражения не выявлено. "Последние случаи были выявлены на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири, в том числе и Нижневартовский ГПЗ.