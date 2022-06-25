Военные РФ сообщили об ударе по заводу в Константиновке в Донбассе

Уничтожено до 80 польских наемников

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Армия РФ нанесла удар высокоточным оружием по заводу в Константиновке в Донбассе, уничтожив до 80 наемников из Польши с военной техникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

Также он заявил, что "в районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения".

По словам Конашенкова, "противник продолжает нести значительные потери".

Российские военные уничтожили десять украинских артиллерийских взводов на донецком направлении.

"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО "Ураган" в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его данным, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 украинских военных, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Ураган", 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43-х районах", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат.

По его данным, над островом Змеиный был сбит украинский беспилотник и реактивные снаряды системы залпового огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель ведомства.