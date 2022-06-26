Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье посетил командные пункты российских военных на Украине, сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, особое внимание Шойгу уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию всех необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации российских военных.

Кроме того, министр обороны вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе операции, сообщили в министерстве.

Судя по распространенной ведомством видеозаписи, вместе с Шойгу российскую группировку на Украине посетил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской, замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку, Юнус-Бек Евкуров, а также замминистра обороны РФ, отвечающий за материально-техническое обеспечение, Дмитрий Булгаков.

На кадрах показано, как делегация Минобороны выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого Шойгу награждает отличившихся военнослужащих.

"Уверяю вас, впереди у вас еще много славных дел во благо нашего отечества, Вооруженных сил, Воздушно-десантных войск. Поздравляю! Берегите себя", - сказал министр обороны.

Поездка состоялась на фоне продвижения российских войск на территории Луганской народной республики.

Накануне Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком и срыве попытки украинских войск превратить завод "Азот" в "упорный очаг сопротивления". По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в результате вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль.

24 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные прорвали оборону украинских войск и, "развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга". Как сказал Конашенков, "в течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные - Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка".

Кроме того, в ведомстве сообщили, что южная группировка российских войск под командованием Сергея Суровикина разгромила украинские войска в "Горском котле" и взяла под контроль населенные пункты Горское и Золотое.