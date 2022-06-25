Путин сообщил о 200 хранящихся в Европе ядерных тактических боезарядах США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В европейских странах хранится двести ядерных тактических боезапасов, Россия и Белоруссия обязаны обеспечить свою безопасность в этой связи, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"В Европе, у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах-членах Северо-Атлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов и не только американских, но этих упомянутых мною стран в Европе", - сказал он в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге.

"Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны", - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе встречи Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы те могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки - вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал он в связи с этим.