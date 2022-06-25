Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Путин сообщил о 200 хранящихся в Европе ядерных тактических боезарядах США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В европейских странах хранится двести ядерных тактических боезапасов, Россия и Белоруссия обязаны обеспечить свою безопасность в этой связи, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"В Европе, у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы в шести европейских странах-членах Северо-Атлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов и не только американских, но этих упомянутых мною стран в Европе", - сказал он в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Петербурге.

"Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны", - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе встречи Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы те могли нести ядерные боезаряды. Он признал, что его "очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды".

"Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки - вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал он в связи с этим.

Владимир Путин Александр Лукашенко США Европа НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг обсудил с Эрдоганом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Лукашенко попросил у Путина поддержки для вступления Белоруссии в ШОС

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

Эрдоган призвал Швецию отменить эмбарго на продукцию оборонпрома Турции

Байден подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США

Байден подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США

Полиция Норвегии после стрельбы в Осло подняла уровень террористической опасности

Военная операция на Украине

В Луганске сообщили о начале боев в городской черте Лисичанска

Полиция Германии ожидает до 20 тыс. протестующих в связи с саммитом G7

Полиция Германии ожидает до 20 тыс. протестующих в связи с саммитом G7
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });