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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Лукашенко попросил у Путина поддержки для вступления Белоруссии в ШОС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие во вступлении Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

"Хочу с вами поговорить по поводу ШОС, где мы наблюдатели. Возможно, посоветуемся, вы поддержите расширить наш статус", - заявил он во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в субботу.

Лукашенко обратил внимание, что времени прошло немало с тех пор, как Белоруссия заняла роль наблюдателя в ШОС. "Думаю, там лишними не будем", - добавил президент.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию.

В июне этого года стало известно, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин ШОС
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