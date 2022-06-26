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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Эсминец США времен Второй мировой войны нашли на глубине семи километров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американский эсминец USS Samuel B. Roberts, потонувший во время сражения в заливе Лейте в Филиппинском море в октябре 1944 года, был обнаружен на глубине 6 985 метров, сообщает агентство Associated Press.

Эсминец был найден расколотым пополам. Он оказался самой глубоководной находкой: предыдущий рекорд был установлен при обнаружении эскадренного миноносца типа "Флетчер" USS Johnson, который был на 426 метров ближе к поверхности воды.

По данным Associated Press, с потопленного эсминца были спасены 120 человек, включая капитана, еще 89 членов экипажа погибли.

США Филиппинское море
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