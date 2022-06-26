Восемь человек получили ранения при стрельбе в американской Такоме

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По меньше мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы на танцевальной вечеринке в Такоме, штат Вашингтон.

По данным CNN, полиция получила сразу несколько сигналов о происшествии, на месте было большое скопление людей. Стрельба последовала за конфликтом, возникшим рядом с местом проведения вечеринки.

Сообщается, что раненые были доставлены в больницу. По данным ABC News, пострадавшие получили ранения, не угрожающие жизни.

Полиция не сообщила о наличии подозреваемых или задержанных в связи с инцидентом.

Ранее в субботу Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля в сфере оборота стрелкового оружия.

В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре.