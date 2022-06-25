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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Байден подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу поставил подпись под первым почти за 30 лет значительным законом об усилении мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, сообщило Associated Press.

"Хотя этот закон не предусматривает всего, чего я хотел, он включает в себя меры для спасения жизней, к чему я давно призывал", - заявил он перед тем, как отправиться на саммит G7 в Германию.

В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации торговцев оружием в федеральном реестре с сопутствующими обязательствами.

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Также закон предполагает выделение $750 млн, чтобы помочь властям штатов лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают в себя финансирование лечения психических расстройств.

Тем не менее, в закон не вошли более строгие меры, к которым призывала Демократическая партия. Речь шла о запрете штурмового оружия и проверке биографических данных при любых сделках со стрелковым оружием.

Накануне двухпартийный законопроект одобрил Конгресс США. В предыдущий раз Конгресс принимал подобные меры в 1993 года, запрещая штурмовое оружие, но с тех пор этот запрет утратил силу.

Разработка двухпартийного законопроекта началась вскоре после того, как в школе в городе Ювалде (штат Техас) в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.

США Джо Байден
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