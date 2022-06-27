Второй сотовый оператор начал выдавать сим-карты с номерами РФ в Запорожской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Второй оператор сотовой связи - "Мир Телеком" - начал продавать сим-карты с российскими номерами в Запорожской области, сообщили во временной администрации Мелитополя.

"В Мелитополе появился еще один мобильный оператор - "Мир Телеком", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации в понедельник.

Номера телефонов нового оператора начинаются с +7, уточнили "Интерфаксу" в администрации. Юридическое название компании и ее владельцы не раскрываются.

Украина 30 мая отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Местные власти пояснили, что обстрелами были разрушены узлы связи.

Первые сим-карты, начинающиеся с +7, поступили в продажу на подконтрольных РФ территориях в Херсонской и Запорожской областях в середине мая. Оператор получил название "+7 Телеком". Источник "Интерфакса" пояснял, что работу российской связи обеспечивает крымский оператор на базе оборудования украинских компаний.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.