Военные РФ заявили об уничтожении наемников из европейских стран и Грузии под Лисичанском

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в районе Лисичанска 14 иностранных наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"26 июня в ходе боев в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики, российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков", - сказал Конашенков.

Он уточнил, что "первая группа была "интернациональной" и состояла из граждан различных европейских государств".

"Вторая - включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам российских военнослужащих.

"Мы их нашли и покарали", - заявил Конашенков.