В ЛНР заявили о попытках украинских военных покинуть Лисичанск

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные группами пытаются покинуть Лисичанск, утверждает посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник.

"Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в ночь на вторник.

Он отметил, что накануне украинские военные "пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС (Воздушно-космических сил - ИФ) несколько колонн потеряли".

"Следующие попытки прорваться, подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра", - добавил посол ЛНР в РФ.