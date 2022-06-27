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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Страны G7 подумают о передаче Украине средств от пошлин на российские товары

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 договорились изучить способы направления Украине доходов от пошлин, введенных на российские товары.

"Мы продолжим координировать тарифные меры на импорт из России и изучать возможные пути использования доходов с них для помощи Украине - где это возможно исходя из соответствующего законодательства", - сообщается в опубликованном в понедельник совместном заявлении этих стран.

Кроме того, как говорится в заявлении, в G7 согласуют и расширят санкции в отношении доступа России "к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям" этих стран, в частности, к таким, которые "поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор".

G7 Украина
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