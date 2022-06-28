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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Страны G7 заявили о готовности помогать Украине столько, сколько потребуется

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 заявили о намерении предоставлять Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь столько, сколько понадобится.

"Мы будем поддерживать Украину сколько потребуется, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки" в ФРГ.

Страны G7 также выразили намерение активизировать помощь Украине в налаживании производства и экспорта ее товаров.

Согласно документу, государства G7 в 2022 году предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму более $2,8 млрд. Кроме того, они намерены выделить и уже направили Украине $29,5 млрд в качестве бюджетной помощи.

Кроме того, лидеры стран G7 заявили о планах проведения международной конференции для сбора помощи в восстановлении Украины, а также продления ограничительных мер в отношении России.

G7 Украина
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