Страны G7 заявили о готовности помогать Украине столько, сколько потребуется

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 заявили о намерении предоставлять Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь столько, сколько понадобится.

"Мы будем поддерживать Украину сколько потребуется, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в коммюнике по итогам саммита "семерки" в ФРГ.

Страны G7 также выразили намерение активизировать помощь Украине в налаживании производства и экспорта ее товаров.

Согласно документу, государства G7 в 2022 году предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму более $2,8 млрд. Кроме того, они намерены выделить и уже направили Украине $29,5 млрд в качестве бюджетной помощи.

Кроме того, лидеры стран G7 заявили о планах проведения международной конференции для сбора помощи в восстановлении Украины, а также продления ограничительных мер в отношении России.