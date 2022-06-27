ЕС окончательно утвердил регламент по запасам газа в ПХГ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник окончательное постановление о заполнении мощностей хранения газа в ЕС до зимнего сезона и возможности разделения их между государствами-членами, несмотря на сбои на газовом рынке.

"У ЕС теперь есть инструмент, который требует от всех государств-членов иметь достаточные запасы газа на зимний период и облегчает обмен между странами", - заявила министр энергетического перехода председательствующей в Совете ЕС Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Постановление совета предусматривает, что ПХГ на территориях государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022-2023 гг. и до 90% - до следующих зимних периодов.

"В целом ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году", - отмечается в коммюнике Совета Евросоюза, опубликованном в Брюсселе.

Некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, поэтому регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других государствах-членах, и таким образом иметь доступ к запасам газа, хранящимся в других государствах-членах.

"Этот механизм укрепит безопасность их поставок газа, а также разделит финансовую нагрузку, связанную с заполнением хранилищ ЕС", - считают в Брюсселе.

Регламент предусматривает обязательную сертификацию всех операторов подземных хранилищ газа органами заинтересованных государств-членов. Целью этой сертификации является "избежание потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения ЕС и другие важные интересы безопасности".

Кроме того, предусмотрены исключения из требований регламента для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств-членов.

Принятие советом этого постановления завершает процедуру. После публикации в "Официальном журнале" ЕС регламент вступит в силу на следующий день.