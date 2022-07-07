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Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) ожидает, что проблема нехватки газа в Европе может растянуться на несколько зим, передает Bloomberg.

"Мы пройдем зиму 2022/2023 гг. без слишком большого ущерба, если нам повезет, однако следующая зима может оказаться более сложной, как и дальнейшая", - заявил в Лондоне глава GIIGNL Винсент Демури.

Прошедшая зима была теплее, чем обычно, и у Европы осталось больше газа в хранилищах на следующий сезон, однако цены на мировом рынке существенно выросли, и закупать газ становится все дороже, отмечает Bloomberg.

С учетом снижения импорта российской нефти и ожидаемого увеличения спроса на энергоресурсы в Китае после снятия карантинных ограничений региону будет сложно заполнить хранилища газа на следующий год, считает Демури.

Еврокомиссия планирует к концу этого месяца опубликовать план действий в сфере газоснабжения, который, как ожидается, будет включать в себя рекомендации странам ЕС осуществлять планирование на более долгие сроки.

"Я надеюсь, что это краткосрочная ситуация, но думаю, что проблемы будут сохраняться от одного до трех лет, - заявил эксперт Oxford Institute for Energy Studies Джонатан Стерн, выступавший на том же мероприятии. - Мы не должны недооценивать последствия рецессии, которые, по моему мнению, в Европе будут серьезными".

Европа GIIGNL Винсент Демури Лондон Китай Еврокомиссия Oxford Institute for Energy Studies Джонатан Стерн
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