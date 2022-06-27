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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Экс-президент Молдавии Додон отверг обвинения в превышении полномочий

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о непризнании вины в превышении должностных полномочий, что инкриминирует ему прокуратура.

"Меня пригласили в Генеральную прокуратуру, чтобы предъявить обвинение по делу, связанному с событиями 14-летней давности. Речь о закупке электроэнергии из Украины. По всей видимости, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу", - сказал Додон в понедельник журналистам в прокуратуре, куда его пригласили для предъявления обвинений.

По его словам, 14 лет назад Молдавия покупала электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. "Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день", - заявил Додон.

"Прокуроры и судьи, которые занимаются заказными политическими делами, и на которых сегодня оказывается давление, должны понимать, что все меняется. Недовольство людей растет, и не исключено, что вскоре ваше начальство вместе с руководством страны будет вынуждено бежать из Молдовы. А за все совершаемые ныне беззакония отвечать рано или поздно придется", - сказал Додон.

Прокуроры предъявили ему обвинение в превышение должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки. Обвинение касается действий Додона в должности вице-премьера, министра экономики и торговли Молдавии в 2008-2009 гг. На основании заключения, подписанного Додоном, госкомпания Energocom заключила контракт на поставки электроэнергии в Молдавии на невыгодных условиях, в результате государству был причинен ущерб на $11,9 млн.

Додон остается под домашним арестом с 24 мая. Он был задержан по обвинению в пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Молдавия Игорь Додон
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