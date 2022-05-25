Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинения в госизмене и коррупции

Игорь Додон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону предъявили обвинения по статьям о коррупции и государственной измене, прокуроры обратились в суд с запросом о его аресте на 30 суток, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Кёерпек.

По ее словам, "в ходе допроса в среду Додону предъявили обвинения дело возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (получение финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)".

"Прокуроры требуют ордеров на арест для бывшего главы государства Игоря Додона и его родственника, задержанных после обысков. Они подали ходатайство на применение ареста сроком на 30 суток. Cуд установит дату и время рассмотрения дела", - сказала Керпек.

Додон накануне вечером был помещен в следственный изолятор в Кишиневе. В прокуратуре страны сообщили, что экс-президент и брат его жены Петр Мериняну задержаны на 72 часа. Расследование в отношении Додона и людей из его окружения проводится в рамках уголовного дела о коррупции и госизмене.

Речь идет о так называемом деле "о кульке". На видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии, на которых тогдашний лидер Демпартии Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (они говорят "кулёк), в котором предположительно были деньги. Из их беседы становится понятно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов.