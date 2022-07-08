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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и главы Роскомнадзора

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции против 29 граждан России, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк.

"Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину", - отмечается в заявлении главы МИД Канады.

Согласно опубликованному канадским правительством документу, под санкции попали предприниматель Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Юрий Липов и ряд его заместителей. При этом патриарха Кирилла канадские власти в санкционном списке назвали мирским именем - Владимир Гундяев.

Также санкции затронут директора ВГТРК Олега Добродеева, журналистку Ольгу Скабееву, бизнесмена Александра Лебедева, тележурналиста Аркадия Мамонтов, актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна и других.

Санкции введены также против ряда российских СМИ. В частности, в санкционный список попали ВГТРК, Первый канал, НТВ, а также агентство ТАСС, компания "Газпром-медиа", RT и Sputnik.

Канада
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