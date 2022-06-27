Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Флаги стран БРИКС Фото: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Иран подал заявку на вступление в группу БРИКС, по этому вопросу проведены консультации, приводит в понедельник агентство "Тасним" заявление представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам.

На днях аналогичную заявку подала Аргентина.

Информацию о подаче заявок Ираном и Аргентиной подтвердила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.