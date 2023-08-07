В Тегеране анонсировали конференцию "Иран и БРИКС" с участием замглавы МИД РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Конференция на тему сотрудничества между БРИКС и Ираном с участием замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет во вторник в Тегеране, сообщил представитель МИД Исламской республики Насер Канани.

"Конференция "Иран и БРИКС: перспективы будущего сотрудничества" пройдет 8 августа в центре политических и международных исследований при МИД Ирана, в конференции примет участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков", - сказал Канани в понедельник журналистам.

После саммита БРИКС летом прошлого года Иран подал заявку на членство в этой организации, объединяющей Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР.

В начале июня этого года делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Амиром Абдоллахианом участвовала во встречах глав МИД БРИКС и "друзей БРИКС" в Кейптауне.

Абдоллахиан подчеркнул тогда, что Иран, наряду с другими заинтересованными странами, может стать надежным партнером для БРИКС в будущем.

"Наши двусторонние политические и торгово-экономические отношения со странами БРИКС находятся на очень хорошем уровне, товарооборот между Ираном и странами-членами БРИКС превысил $30 млрд", - сказал министр .

По его словам, "Иран логически является одним из основных кандидатов на членство в БРИКС и выполнит любые критерии членства, установленные группой".